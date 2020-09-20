فيريرا وجروس مرشحان لتدريب الزمالك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري انحصار المنافسة بين البرتغالي فيريرا والسويسري كريستيان جروس لتولي أحدهما مهام المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي.

وأضاف مرتضى منصور، أن المدير الفني الجديد سيعلن عنه السبت وأن المفاوضات قائمة مع الثنائي حتى الآن وسيصل المدرب الجديد الى القاهرة الاحد. مبيناً أن الزمالك خسر مباراته ضد أسوان نتيجة 4 أسباب.. الأول هو اتحاد الكرة واللجنة الخماسية التي تتعنت ضد الأندية فليس معقولاً أن يلعب الفريق مباراته وسط غياب 11 لاعباً للإصابة، مشدداً على أن ضغط المباريات سبب الإصابات التي تعرض لها لاعبو الزمالك وهو ما يتحمله عمرو الجنايني.

وعن السبب الثاني لخسارة الزمالك أكد مرتضى منصور أن هروب باتريس كارتيرون السبب الرئيسي الإضافي في خسارة الأبيض.

كما حمل محمد معروف حكم مباراة أسوان ضد الزمالك المسؤولية قائلاً: «محمد معروف السبب الثالث في خسارة الزمالك اليوم»، وتابع: «محمد معروف يتعامل بكبرياء وعنجهية وهذا غير مقبول».

وواصل رئيس الزمالك أن السبب الرابع في خسارة الفريق هو التشكيل المجاملة من طارق يحيى لأنهم رجالته الشباب، كما أن التغييرات خطأ أيضاً.

ووصف ما يحدث للزمالك اليوم بالهبوط الاضطراري بسبب غياب لاعبين واصابات وغيره، معلناً أن الزمالك لن يخوض مباريات بعد مواجهة طنطا بسبب حاجة الفريق للراحة قبل مواجهة الرجاء المغربي.