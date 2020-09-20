جمال يدخل تاريخ البايرن ويونس فالنسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دخل مهاجم الوسط الألماني جمال موسيالا تاريخ نادي بايرن ميونيخ الألماني كأصغر هداف (17 عاماً و205 أيام) بعدما نزل بديلا لتوماس مولر قبل دقيقتين من نهاية المباراة وسجل في فوز البايرن على شالكه بثمانية أهداف نظيفة. ودخل الإنجليزي من أصول غانية يونس موسى تاريخ فالنسيا الأسباني كأول لاعب إنجليزي في صفوفه.

وكان جمال قد دشن مسيرته مع الفريق الأول في فوز البايرن على فرايبورج 3-1 في يونيو الماضي وهو من خريجي أكاديمية تشيلسي والتحق بالبافاري في 2019 ولعب في الرديف المنافس بالدرجة الثالثة وسجل هدفين وحصد لقب ثاني أصغر هداف (17 عاماً و98 يوماً) بعد دافيد ألابا.

ولد جمال في مدينة شتوتجارت الألمانية لأب نيجيري وأم ألمانية ثم انتقل بسن الـ7 إلى إنجلترا وهناك انضم لأكاديمية تشيلسي وحاول النادي اللندني التمسك به لكنه فضل العودة لألمانيا بحثاً عن مكان في الفريق الأول وتعاقد معه البايرن لـ5 سنوات. مثل موسيالا كلاً من منتخبي إنجلترا وألمانيا في الفئات الصغيرة، لذا من المتوقع أن يتسبب بحرب بين المنتخبين مستقبلاً على خدماته. وصفه سيباستيان هوينيس مدرب رديف البايرن بـ«قالب الثلج» وقال:« الفتى بارد كقالب الثلج، إذا تحدثت معه قبل المباراة تجده هادئاً ومتحفظاً بالكلام، لكن عندما ينزل الملعب ينفجر وهذه هي مواصفات اللاعبين الشباب الذين يريدهم البايرن: متماسكين وشجعاناً. استحق الصعود للفريق الأول وعلمت بعد مشاركته لأول مرة أن مكانه هناك».

وفي إسبانيا، دخل مهاجم الوسط يونس موسى (17 عاماً) تاريخ نادي فالنسيا كأول لاعب إنجليزي وأصغر مبتدئ أجنبي. يونس من أصول غانية وكانت والدته في إجازة عندما وضعته في مدينة نيويورك الأمريكية وهاجر يونس مع عائلته وهو بعمر أشهر فقط لإيطاليا، حيث سكنت العائلة كاسل فرانكو فينيتو وبدأ الصغير مسيرته في جيورجون كالشيو عام 2000 ثم انتقل الى لندن بسن الـ9 ولحق بأكاديمية أرسنال. في صيف 2019 كما هو حال جمال، انتقل يونس لفالنسيا ودشن مسيرته مع الرديف في مباراة التعادل أمام لانوسيا ثم دشن مسيرته مع الفريق الأول في مباراة الفوز على ليفانتي 4-2 بسن 17 عاماً و8 أشهر ويجيد التحدث بالأسبانية وحصل على دعم المدرب خافي جارسيا. يستطيع يونس تمثيل الولايات المتحدة وإيطاليا وإنجلترا مستقبلاً لكنه حتى الآن مثل إنجلترا في منتخبات دون الـ15 ودون الـ16 ودون الـ17 ودون الـ18 كما حمل شارة الكابتن ويعد قائداً للجيل الشاب.