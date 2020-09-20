شكرا لقرائتكم خبر عن نفط ميسان العراقي يجدد تعاقده مع خمسة لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جدد نادي نفط ميسان العراقي، تعاقده مع خمسة من لاعبيه وذلك بتوصية من مدرب الفريق

رزاق فرحان، والذي تولى مهمة خلفاً لأحمد دحام، وذكر المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان، أن الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان قامت وعبر التشاور والتنسيق مع مدرب الفريق الجديد رزاق فرحان بتجديد التعاقد مع اللاعبين سجاد أحمد وسجاد جبار وحسن خيري وأحمد سعدون وعبد المهيمن جبار.

يذكر أن رزاق فرحان تم التعاقد معه لقيادة نفط ميسان بعد أن تعذر الاتفاق بين إدارة النادي والمدرب السابق أحمد دحام، الذي تعاقد مؤخراً مع فريق الناصرية.

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