اجتماع مثمر للجنة صيد الأسماك بــ«الشارقة البحري»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة صيد الأسماك والرياضات البحرية التراثية بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول اجتماع لها برئاسة عبدالله السلامي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة، وبحضور عضوي مجلس الإدارة حسن الزعابي، وحميد المهيري، والمدير التنفيذي للنادي أحمد الحوسني، بجانب أعضاء اللجنة وهم عبدالله الزعابي، محمد حسن المرزوقي، عبدالرحمن الأميري، عمر مطر، ومصطفى نبيل المقرر.

وحرص عبدالله السلامي خلال الاجتماع على نقل تحيات وأمنيات خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وجميع زملائه أعضاء مجلس الإدارة إلى أعضاء اللجنة، متمنياً التوفيق للجنة التي تعكس اهتمام قطاع كبير من محبي وعشاق الرياضات التراثية التي ترتبط بتاريخ الآباء والأجداد في دولة الإمارات وفي كامل دول الخليج ومنها صيد الأسماك وكافة الرياضات التراثية كالشراع والتجديف التراثي.

استعرض عبدالله السلامي رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن العديد من الأمور المهمة المتعلقة بدور الرياضات التراثية البحرية وتأثيرها الكبير في إظهار نجاحات النادي في تلبيه الهوايات التي ترتبط بتاريخ الدولة. وناقشت اللجنة كافة الاختصاصات وحددت دورها في تنمية مهارات الجيل الجديد والعمل على ارتباطه برياضة الأجداد.

واستعرض الاجتماع مرسوم إنشاء النادي، وحدد اختصاصات اللجنة، والخطط المستقبلية والتكليفات الواردة من مجلس الإدارة، كما ناقش الاجتماع خطط وأفكار الأعضاء في الاهتمام بالأنشطة البحرية التراثية.