70 % من مشجعي الريال غاضبون لبيع ريجيلون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد الإسباني أن 70 بالمئة من المشجعين غاضبون من قرار بطل الليجا بيع ظهيرهم سيرجيو ريجيلون لتوتنهام. وقال 65 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنه كان على الريال بيع البرازيلي مارسيلو بدلاً من ريجيلون الذي يعد أفضل خلف له وابن «لافابريكا».

وحاول الريال طمأنة مشجعيه عبر تضمين صفقة بيع ريجيلون مقابل 27 مليون استرليني و4.5 مليون أخرى مكافآت بشرط استعادته مقابل 36.5 مليون استرليني مستقبلاً لكنه في المقابل أغلق باب العودة أمام نجمه الويلزي جاريث بيل بمنح رقم قميصه11 للإسباني ماركو اسونسيو رغم أن صفقة الويلزي إعارة قد تمتد لموسمين في حال رغب توتنهام بذلك. ووصل ريجيلون وزميله جاريث بيل إلى مطار لوتون في العاصمة لندن على متن الطائرة «امبرار ليجاسي 600» التي أقلت الملكة أليزابيث الشهر الماضي وتتسع لـ16 شخصاً وفيها شاشتا تلفاز كبيرتان وتقنية الهاتف عبر الأقمار الصناعية وانترنيت وتعود ملكية الطائرة لشركة اينيك المالكة للنادي اللندني. وبسبب سرعة الطائرة (490 ميلاً في الساعة) لم يكن لدى بيل وريجيلون سوى الوقت القليل للاستمتاع بالرحلة. لكن الظهير الواعد التقط صورة فيها. وحظي بيل الذي جلس في مقدمة السيارة وريجيلون في الخلف باستقبال مشجعي توتنهام المتحمسين والتقطوا بعض الصور.

وكشف تقرير عن الأجر الذي سيتقاضاه بيل في توتنهام وهو 13 مليون استرليني مع خيار تمديد إعارته موسماً ثانياً أو شرائه. ولن يشارك بيل مع فريقه الجديد بسرعة إذ كشف تقرير أنه مصاب ويحتاج للخضوع لبرنامج تأهيل شخصي مكثف لاستعادة لياقته خصوصاً أنه لم يلعب منذ فترة طويلة والمشاركة الوحيدة هذا الموسم كانت في مباراتين مع منتخب ويلز الشهر الماضي.