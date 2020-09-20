مدينة دبي الرياضية جاهزة لاحتضان مباريات الدوري الهندي للكريكيت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح استاد دبي الدولي للكريكيت جاهزاً لاحتضان مباريات الدوري الهندي للكريكيت الذي ينطلق اليوم في العاصمة أبوظبي والذي يستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، حيث تستضيف دبي مباراته النهائية التي تحدد بطل نسخة هذا العام.

وكانت اللجنة المشرفة على جاهزية واستعداد استاد دبي الدولي للكريكيت أكدت جاهزيتها لاستضافة الحدث بالشكل الذي يليق باسم الإمارات ومكانة استاد دبي للكريكيت على الخريطة العالمية، وبحجم البطولة التي تستقطب نجوم هذه الرياضة التي تحظى منافساتها بمتابعة تتجاوز الملياري متابع على مستوى العالم جلّهم في القارة الآسيوية.

ومن بين التجهيزات الاستثنائية لاستاد دبي الدولي للكريكيت في مدينة دبي الرياضية توفير كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع اللاعبين والأجهزة الفنية. وتم تعقيم منطقة اللاعبين ومنشآت التدريب بما يتلاءم مع بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا.

يذكر أن منافسات الدوري الهندي الممتاز في الإمارات تضم ثماني فرق هي:

(تشيناي سوبر كينجز، دلهي كابيتالس، كينجز اكس أي بنجاب، كولكاتا نايت رايدرز، مومباي انديانز، راجستان رويالز، رويال تشلنج بنجالور، سان رايز حيدر أباد).