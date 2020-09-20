شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعلن إصابة الدوسري وجيوفينكو بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي تلقى نادي الهلال السعودي ضربتين جديدتين بسبب فيروس كورونا الذي ضرب بعثة الفريق الكروي في دوري أبطال آسيا، حيث ارتفع العدد إلى 12 لاعباً بعدما أعلن الدولي سالم الدوسري إصابته بالفيروس كما كشفت التقارير عن إصابة الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، ما يعني المزيد من الغيابات التي تلحق بتشكيلة حامل اللقب.

ويحتاج الهلال لنقطة واحدة من مباراتيه أمام الاستقلال وشباب أهلي دبي ليضمن التأهل عن المجموعة الثانية التي يتصدرها متقدماً بثلاث نقاط عن باختاكور و4 نقاط عن شباب أهلي دبي.

وافتقد الهلال في مباراتيه أمام بختاكور لعناصر أساسية هامة بسبب الإصابة بالفيروس هم سلمان الفرج ومحمد البريك وياسر الشهراني بالإضافة للاعبين صالح الشهري ونواف العابد وعبد الجدعاني ومحمد الواكد وعبد الله الحافظ ونواف الغامدي وحمد العبدان.

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