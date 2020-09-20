شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يشيد بحراس الفريق بعد حسم الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق بطولة جديدة مع الأهلي، بعد حسم درع الدوري رسميًّا قبل مواجهة مصر المقاصة التي أقيمت مساء أمس ، وقال يانكون: «التتويج بالدوري وإضافة بطولة جديدة في مشواري التدريبي مع الأهلي أمر يسعدني للغاية، ويدفعني إلى بذل مزيد من الجهد، من أجل المساهمة في تحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، خاصة أننا نعي تمامًا رغبتها في سيطرة الفريق على كل البطولات».

ووجه يانكون الشكر لحراس مرمى الأهلي على التزامهم وإخلاصهم في التدريبات طوال هذا الموسم، حيث كانوا جميعًا عند حسن الظن دائمًا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز، من أجل استكمال مشوار دوري الأبطال الإفريقي بنجاح.

وقال إن الطريق للتميز هو الأساس، خاصة أن كرة القدم رياضة صعبة وتحتاج إلى القتال في كل الأوقات، وهذه هي نصحيتي الدائمة لكل الحراس، مؤكدًا أنهم جميعًا على قدر المسئولية ولديهم احترافية في العمل، وهذا هو سر تفوق الأهلي بشكل عام.

تعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.

بدأ الأهلي المباراة بنشاط ملحوظ والغى محمد الحنفي حكم المباراة هدف للأهلي سجله خالد أوتشو لاعب المقاصة بالخطأ في مرمى فريقه بدعوى أن الكرة كان ضربة حرة مباشرة ضد بادجي قبل أن يسجل أوتشو الهدف لكن محمد الحنفي ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية "الفار".

إزدادت المباراة سخونة وتألق محمد الشناوي بعدما أنقذ فرصة هدف مُحقق من إنفراد تام لعمرو مرعي ، وضغط المقاصة مرة أخرى مُستغلاً إنطلاقات محمد إبراهيم وميدو جابر ومرعي لكن الشناوي زاد عن مرماه ببسالة لينحصر اللعب مرة أخرى وسط الملعب وتقل الخطورة على مرمى الفريقين وفي الدقيقة 30 الغي الحكم هدفا سجله فوافي للمقاصة بداعي التسلل.

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وأشهر محمد الحنفي بطاقة صفراء لعلي معلول للخشونة ، وقاد عمرو السولية هجمة خطرة للأهلي ومرر كرة طويلة لقفشة ولعب الأخير كرة جيدة إلى أجاي لكن الأخير سددها بشكل سيئ فوق العارضة ، وأنقذ ياسر ابراهيم كرة خطرة من عمرو مرعي وحاول الفريقين التسجيل قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بتغيير أهلاوي حيث شارك محمود كهربا بدلباً من جيرالدو ، وتراجعت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب أنحصار اللعب وسط الملعب ودفع فايلر بأليو ديانج بدلاً من حمدي فتحي ووليد سليمان بدلاً من قفشة في الدقيقة 55.

وفي أول لمسة تعرض ديانج للخشونة من دبش لاعب المقاصة وسط الملعب ولجأ الحنفي لتقنية الفار وبعدها يشهر البطاقة الحمراء لدبش بسبب إعاقة ديانج.

وكاد عمرو مرعي يسجل هدف المقاصة الأول في الدقيقة 64 بعدما تلقى تمريرة طولية جيدة وأخترق دفاع الأهلي ولعب كرة جيدة لكنها مرت بجوار القائم بسنتيمترات وتعرض محمود كهربا لأصابة البسيطة أثر عرقلة من لاعب المقاصة لكنه إستكمل المشاركة في اللقاء وشارك أحمد الشيخ بدلاً من أجاي كما شارك مروان محسن بدلاً من بادجي في الدقيقة68.

حاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة وسنحت أكثر من فرصة للأهلي عن طريق كهربا ومروان محسن كما أهدر عمرو مرعي فرصة خطرة للفريق الفيومي لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.