أحمد عيد: "مندهش من اعتراضات جماهير الأهلى على الحكام ‏رغم مساندتهم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عيد عبدالملك، لاعب فريق الزمالك السابق، أن الحكم إبراهيم ‏نور الدين جاء ليحتفل مع الأهلي بالدوري في مباراة الاتحاد السكندرى، مضيفًا في تصريحات لبرنامج زملكاوى: "ضربة جزاء الاتحاد ضد الأهلي كانت صحيحة مائة ‏في المائة ومدافع الفريق السكندري تعرض لكسر في الوجه بسبب عنف ‏أحمد فتحي".‏

وسخر عبدالملك من بيان الأهلي واعتراضه على التحكيم عقب مباراة ‏الاتحاد التي أدارها نور الدين قائلاً:"دة بجد ولا كوميكس، ويارتى ‏البيان دة رقم كام"، تابع تصريحاته: "مندهش من اعتراضات جماهير الأهلي على الحكام ‏رغم مساندتهم ومن بيان النادي عقب مواجهة الاتحاد".‏