شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: المدرب الجديد مطلب جماهيري.. والإعلان الرسمي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن السويسري ‏كريستان جروس، لم يعتذر عن تدريب فريق الكرة بالنادي.، وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي:"جروس لم يعتذر عن العودة للزمالك ولكنه طلب ‏العودة لمدة شهرين ".‏

وواصل:"استشعرت أن عودته لن تفيد الزمالك ويركز في المال وليس ‏في تحقيق بطولة، فقدمنا له الشكر".‏

كما اكد مرتضي منصور ان المدرب الجديد هو مدرب كبير ومطلب جماهيري وبدأ في تجميع معلومات عن اللاعبين ومراكزهم وبدأ في الاتصالات بمساعديه للتجهيز للمهمة ومن المنتظر ان يتم الإعلان عنه رسميا غدا.

من ناحية أخرى تاكد بصفة نهائية استمرار طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك في منصبه في مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى اجنبي جديد حتي الان، وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد يوم الاثنين المقبل.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك عن موعد الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الذي يتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسي كارتيرون ، حيث اكد المصدر ان إدارة الزمالك ستعلن عن المدير الفني خلال أيام ولكن لن يكون قبل يوم الاثنين المقبل وذلك انتظارا لرد المدربين الذين يتفاوض معهم.

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وقال المصدر ان فكرة التعاقد مع مدير فني مصري سواء مؤقت او دائم مستبعدة تماما من عقل إدارة النادي، حيث سيكون اسناد المهمة لمدير فني أجنبي خلال أيام ولن يتم التعاقد مع مدير فني مصري نهائيا.

وعلي مستوي الاستعداد لمباراة طنطا المقبلة في الدوري ، فقد شارك التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم في ملعب النادي، حيث كان يعاني ساسي من كدمة في الظهر ويؤدي برنامج تاهيلي منذ مباراة طلائع الجيش في الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وقام ساسي بالجرى حول الملعب قبل ان يؤدي بعض التدريبات التأهيلية مع اللاعبين تحت اشراف الجهاز الفني والطبي للفريق.