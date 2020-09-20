شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: محدش فى مصر قدر يحقق الدوري 3 مواسم ويقارنوا أنفسهم بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول للنادي الأهلي الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وكل العاملين في قطاع الكرة.

وأضاف سيد عبد الحفيظ خلال استضافته في حلقة خاصة عبر قناة الأهلي: "كل الأطراف ساهمت في تتويج ببطولة الدوري الممتاز لابد أن نشكرهم اليوم بعد الفوز باللقب".

أضاف سيد عبد الحفيظ أن جمهور الأهلي العنصر الأساسي في تتويج الفريق بلقب الدوري المصري، وبداية النادي للموسم كانت موفقة للغاية استطعنا تحقيق 16 انتصار متتالي عن المنافسين ببطولة الدوري.

أوضح سيد عبد الحفيظ: "أدينا في دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا في البداية لكنا واجهنا حكم ما يعلم بيه الا ربنا أمام النجم الساحلي".

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تابع مدير الكرة بالأهلي: "تلقينا صدمات قوية في دور المجموعات حتى أنهينا بالصعود الى الدور التالي لمواجهة صن داونز".

وأشار الى أن خسارة صن داونز السنة الماضية كانت ثقيلة لكنها بسبب ضيق الوقت بين مباراتي الزمالك والاتحاد والسفر الى جنوب افريقيا على عكس الموسم الحالي.

وشدد سيد عبد الحفيظ: "مفيش فرقة في مصر منذ إنشاء الدوري عام 1984استطاعت تحقيق اللقب 3 مواسم متتالية، لكن الأهلي أحرز سباعيات وفي النهاية يقارنوا أنفسهم بالنادي".