شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 20 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة الإنتاج الحربى والجونة على ستاد الاهلى والسلام ومباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة الإنتاج الحربى والجونة

تقام مباراة الإنتاج الحربى والجونة في الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين للفريقين ، يدخلها الإنتاج الحربى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الجونة من سموحة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

Advertisements

موعد مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى

تقام مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 6 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.