شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد لـ تليفزيون الخليج 365: الأهلى مش هيقف لا على لاعب ولا مدرب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن شادى محمد مدافع الأهلى السابق القائد التاريخى للنادى، حول ما تردد عن رحيل فايلر المدير الفنى للفريق: "إن المدير الفنى لا بد أن يكون يعلم جيدا أنه يدرب ناديا كبيرا جدا وعريقا، وله أكبر شعبية فى العالم"، مشيرا إلى أن مصر بها 104 مليون مواطن، منهم أكتر من 70 مليون أهلاوى، وتابع: "بالتالى لازم يكون فاهم كدة، وفيه بعض المدربين بيفكر ماديا، وده مش عيب، لكن لا بد أن يتعامل باحترافية".

وأضاف شادى محمد، خلال تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365 بمناسبة تتويج الأهلى ببطولة الدورى للمرة الـ 42 فى تاريخه، والتى قدمها هشام عبد التواب، وأعدتها هدى أبو بكر، حول رحيل رمضان صبحى: "رمضان صبحى عايز يمشى يمشى ومليون سلامة وبالتوفيق ارحل، لكن ده يحصل بالشكل اللى يليق بالنادى اللى كبر اسمك فى الوطن العربى".

Advertisements

وقال شادى محمد: "أى مدير فنى بيدرب النادى الأهلى بيكون رقم 1 فى كل الصحف المصرية والمواقع الإخبارية، ويتصدر السوشيال ميديا، ولما يحقق انتصار بياخد شعبية لا يحصل عليها فى أى حتة".

وحول تأثير غياب فايلر فى حال رحيله عن الأهلى، قال شادى محمد: "العجلة هتستمر، النادى الأهلى مش هيحيب درفه، الأهلى مستمر فى بطولاته وإنجازاته"، وتابع: "فايلر لو مشى عجلة الانتصارات هتفضل مستمرة والحياة مش هتقف فى النادى الأهلى على حد".

وعن أهم لاعب فى الموسم الحالى قال شادى: "بلا منازع محمد الشناوى"، وعن أداء فايلر فى دورى أبطال أفريقيا قال: "فى البداية تعرض لتعثر لكن تدارك الأمر، لكن الأمر محتاج تركيز، ولذلك من بكرة لا بد من حسم اللغط حول فايلر"، وتابع: "لا بد لمجلس الإدارة حسم موقف فايلر، بحيث يكون لديهم يقين هل هو هيرحل ولا مستمر"، مؤكدا أن جزءا من بطولات النادى الأهلى هى روح الفانلة الحمراء.

وحول رمضان صبحى قال: "أنا معنديش موقف من رمضان، لكن هو رمضان أساسا واخد بطولة أفريقيا مع الأهلى، عشان أقول هيفرق ولا مايفرقش، رمضان مخدش بطولة أفريقيا مع الأهلى، مفيش تأثير لرحيل رمضان، بدليل أن محمود الخطيب أفضل من لمس كرة القدم اعتزل والأهلى أخد بطولة أفريقيا، وفيه جيل كبير فى وجدان الأهلاوية اعتزل بالكامل والأهلى استمر، الأهلى مش بيقف على حد، يمشى رمضان يمشى غيره، الأهلى قيمته فى تى شيرته مش لاعب ولا اتنين ولا تلاتة اللى هيأثر فى الأهلى، لكن الأهلى مستمر فى بطولاته، لأنه نادى إنجازات وبطولات، والمعجزات فى الكرة بنلاقيها جوه النادى الأهلى".