شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جابر: لاعبو الزمالك شتموني وبصقوا عليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على تفاصيل إهانته من قبل لاعبي نادي الزمالك خلال لقاء الفريقين يوم الجمعة الماضي، وقال محمد جابر في تصريحات تليفزيونية : "مستغرب تماما من تصرفات بعض لاعبي نادي الزمالك وخاصة محمود علاء فهو قام بضربي والبصق عليا ووجه لي السباب".
وتابع: "بعد الالتحام بإمام عاشور تفاجأت بمصطفى محمد ومحمود علاء بتوجيه السباب لي بأبشع الألفاظ وحاولوا ضربي ولكن زملائي ابعدوني".
كما علق محمد جابر،على وقوفه على الكرة خلال لقاء الزمالك، وقال جابر: "نادي الزمالك نادي كبير. اعتذر للجماهير ولم اقصد توجيه الإهانة ولكن كنت ارد اعتباري واهانتي من قبل لاعبي الزمالك"، وتابع: "الحركة جاءت تلقائية لرد اعتباري بعد اهانتي من قبل الأبيض ولم كنت أخطط لعمل تلك الحركة ولم أقصد تقليد رمضان صبحي".
ونشبت مشادة بين عدد من لاعبي الزمالك ومحمد جابر لاعب أسوان خلال مباراة الفريقين بالأمس، بعد وقوف الأخير على الكرة، فى محاولة لاستفزاز لاعبي الفريق الأبيض. وفى نهاية الأمر طلبت دكة الزمالك تدخل الحكم لإنذار اللاعب بسبب هذه الواقعة التى يعتبرونها استفزازا لمشاعرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد جابر: لاعبو الزمالك شتموني وبصقوا عليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.