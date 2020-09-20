شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جابر: لاعبو الزمالك شتموني وبصقوا عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على تفاصيل إهانته من قبل لاعبي نادي الزمالك خلال لقاء الفريقين يوم الجمعة الماضي، وقال محمد جابر في تصريحات تليفزيونية : "مستغرب تماما من تصرفات بعض لاعبي نادي الزمالك وخاصة محمود علاء فهو قام بضربي والبصق عليا ووجه لي السباب".

وتابع: "بعد الالتحام بإمام عاشور تفاجأت بمصطفى محمد ومحمود علاء بتوجيه السباب لي بأبشع الألفاظ وحاولوا ضربي ولكن زملائي ابعدوني".

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كما علق محمد جابر،على وقوفه على الكرة خلال لقاء الزمالك، وقال جابر: "نادي الزمالك نادي كبير. اعتذر للجماهير ولم اقصد توجيه الإهانة ولكن كنت ارد اعتباري واهانتي من قبل لاعبي الزمالك"، وتابع: "الحركة جاءت تلقائية لرد اعتباري بعد اهانتي من قبل الأبيض ولم كنت أخطط لعمل تلك الحركة ولم أقصد تقليد رمضان صبحي".

ونشبت مشادة بين عدد من لاعبي الزمالك ومحمد جابر لاعب أسوان خلال مباراة الفريقين بالأمس، بعد وقوف الأخير على الكرة، فى محاولة لاستفزاز لاعبي الفريق الأبيض. وفى نهاية الأمر طلبت دكة الزمالك تدخل الحكم لإنذار اللاعب بسبب هذه الواقعة التى يعتبرونها استفزازا لمشاعرهم.