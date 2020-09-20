شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يختار الشناوي الحارس الأول بمصر وأبو جبل ثانيا.. وجنش خارج المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطني، وقال عصام الحضري في تصريحات تليفزيونية : "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوي كحارس اساسي بسبب تألقه اللافت في الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل، وأوضح: "أبو جبل يقدم مستوى قوي وينافس الشناوي ولكن أبو جبل حظه أقل من الشناوي وخاصة في الفترة الأخيرة".

وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، شدد: "أنا بحب جنش وهو حارس جيد ولكن هو الان خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".

وهنأ عصام الحضري النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال42 في تاريخه، معلقاً : "الدوري البطولة المفضلة للأهلي وكنا نحتفل أمس بفوز النادي الأهلي بالدوري وهي البطولة المفضلة للأهلي".

وتابع: "الأهلي خارج مستواه الفني ويجب إعادة الحسابات ولكن متأكد أن الأهلي قادر على استعادة مستواه قبل البطولة الأفريقية ويجب أن يوقفوا الاحتفالات للفوز بافريقيا وتركيزهم الكامل في البطولة".

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وأشاد الحضري بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا، وقال عصام: "الشناوي يقدم موسم استثنائي مع الأهلي وهو الأفضل في تاريخه وهو بيفكرني في نفسي بأداءه في الموسم الحالي".

وتابع: "ربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة ولكن هو يقدم موسم استثنائي له".

وكشف عصام الحضري أنه تلقى عدة عروض ولكن أرفض الكشف عنها. احترم جميعها".، وأضاف: "رغم تلقي تلك العروض ولكن لن أقبل الا بالعمل غير في منتخب مصر أو أحد الفرق الكبيرة داخل مصر أو خارجها".