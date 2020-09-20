أمير مرتضى: الإعلان عن المدرب الجديد للزمالك خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، الأخبار التي تداولها البعض بشأن حسم النادي الأبيض لملف المدرب الجديد والتعاقد معه.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر:"ؤكل الأخبار المتداولة حول التعاقد مع مدير فني جديد ليست صحيحة نحن في مرحلة التفاوض مع اكثر من مدير فني اجنبي لتولي مسئولية الفريق الفترة القادمة والاعلان خلال الأيام القادمة عن طريق ادارة النادي".

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وأضاف:"اتفهم قلق الجماهير ولكن واجبنا هو التركيز على اختيار الأنسب لهذه المرحلة الصعبة".

وقبل أيام قرر الفرنسي باتريس كارتيرون الرحيل عن الزمالك مع دفع الشرط الجزائي، والانتقال لتدريب فريق التعاون السعودي المشارك بدوري أبطال آسيا.

وفي أول رد فعل من الزمالك على رحيل كارتيرون، أعلن النادي عن تعيين طارق يحيى مدربا للفريق بشكل مؤقت لحين التوصل لاتفاق مع مدير فني أجنبي.