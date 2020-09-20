مرتضى منصور يكشف سبب تعثر المفاوضات مع جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس لم يعتذر عن عدم تدريب الفريق كما يحاول تصدير هذا الأمر، لكنه كان يسعى للحصول على باقي مستحقاته فقط.

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك:"جروس لم يعتذر، وكان يرغب في تدريب الفريق لمدة شهرين فقط مع الحصول على باقي مستحقاته"

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وأضاف، أن إدارة الزمالك تفاوض حاليا مدرب صاحب اسم كبير في عالم التدريب، وطلب وقت لاستشارة مساعديه والتعرف على الفريق وفي نفس الوقت.

وتابع:" اتفقنا مع مدرب آخر لو المدرب الكبير اعتذر المدرب الثاني سيكون هو المدير الفني للفريق".

وأوضح، أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ملف المدير الفني الجديد للزمالك، وفي حال وصول المدرب سيقوم هو بإعلان اسمه على الفور لجماهير نادي الزمالك.