تركي آل الشيخ: لن أدعم أي نادي غير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على فوز فريق الأهلي بلقب الدوري الـ 42 في تاريخه، بعد خسارة الزمالك أول امس الجمعة على يد أسوان بهدف دون رد.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الاهلي يظل دائما الفرحة والبهجة في حياتي أقولها صريحه لن أدعم أي نادي آخر غير النادي الذي أحبه واشجعه".

وبعد حسم الأهلي لقب الدوري، تعادل مساء امس أمام مصر المقاصة بدون أهداف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري.

وبعد خوض الأهلي لـ 28 مباراة وصل الفريق لـ 73 نقطة في صدارة جدول الدوري، متفوقا عن الزمالك أقرب ملاحقيه برصيد 55 نقطة.