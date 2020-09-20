مرتضى منصور: أي مباراة سيحكمها معروف للزمالك لن نتواجد في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه اعطى تعليمات لجميع لاعبي فريق الكرة بالنادي بعدم بالنزول لخوض أي مباراة يتواجد محمد معروفا حكمًا لها.

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك:" أعطيت تعليمات للاعبي الزمالك لو حكم مد صابعه على لاعب يضربه بالقلم على وشه، مش صاحبك عشان تهزر معاه".

وأضاف:" انت حكم لو تريد اعطاء قرار لا توجد مشكلى لكن دون أن ترفع يدك علي أي لاعب".

وتابع:"انت تساوي 200 جنيه واى لاعب في الزمالك ثمنه بـ 20 مليون جنيه، وسأقطه يدك لو رفعتها على أي لاعب من الفريق".

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وأوضح، أنه لابد أن يعلم كل شخص حجمه الطبيعي، وابلغت لاعبي الزمالك أن اي مباراة يتواجد بها معروف لا يدخلوا لملعب المباراة".

وانتقل للحديث عن تصريحات أحمد كشري مدرب أسوان، والتي قال خلالها أنه يتمنى أن تكون كل فرق الدوري كفريق الزمالك.

وأكمل:" انت لعبت 4 فقط من الزمالك، لو رأيت فرجاني وبن شرقي ستصاب بالرعب، انت لم ترى الزمالك الحقيقي يا كشري".

وأتم :" نحن كنا في موقف هو هروب قائد الطائرة بعدما انتحر كارتيرون معنويا والمباراة خضناها بجهاز فني ولاعبين بشكل اضطراراي".