كهربا: شاركت في أقل من 300 دقيقة مع الأهلي وحققت أول دوري في تاريخي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، عن سعادته بتحقيق أول بطولة للدوري في تاريخه وهو في بيته، مؤكداً أن الجميع داخل الفريق يُهدي هذا اللقب لمؤمن زكريا.

وحسم الأهلي لقب الدوري هذا الموسم بعد خسارة الزمالك أمام أسوان، مساء أمس الجمعة، بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري we المصري.

وقال كهربا في تصريحات لقناة الأهلي بعد مواجهة المقاصة:" هذه اول بطولة للدوري وأنا في بيتي".

وأضاف، أنه لم يكل 300 دقيقة مع فريق الأهلي ورغم ذلك نجح في التتويج بلقب الدوري، ولذلك فهو سعيد لتحقيق هذا اللقب.

Advertisements

وأوضح، أنه سيحاول تحقيق العديد من البطولات بقميص الأهلي بعد حسم لقب الدوري رسميًا

وأتم تصريحاته:" الجميع في الفريق يُهدي لقب الدوري لمؤمن زكريا ويتمنى له الشفاء العاجل والعودة قريبا لصفوف الفريق".

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام مصر للمقاصة الذي لعب بعشرة لاعبين خلال جزء من الشوط الثاني، ضمن الجولة الـ28 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.

ورفع الأهلي الذي حسم لقب الدوري بالفعل، إلى 73 نقطة، بينما أصبح رصيد مصر للمقاصة 37 نقطة في المركز السادس متساويًا مع الاتحاد السكندري.