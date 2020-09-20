بعد زيادة الإصابات بكورونا.. الشلهوب يعود من الاعتزال لدعم الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قررت إدارة نادي الهلال إعادة محمد الشلهوب، قائد فريق للتواجد ضمن بعثه الفريق المتواجدة في الدوحة، رغم اعلانه قبل أيام اعتزال كرة القدم.

وكشفت صحيفة " الرياضية" أن الهلال قرر عودة الشلهوب لدعم صفوف الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا 2020 في الدوحة، بعد ظهور حالات متعددة بفيروس كورونا في قائمته.

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وأوضحت الصحيفة، أن الهلال طلب من قائد الفريق رسمياً السفر، الأحد، إلى العاصمة القطرية من أجل اللحاق ببعثة الفريق، حيث أجرى اللاعب مسحة طبية للتثبت من سلامته، عملاً بإجراءات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاءت تلك الخطوة من جانب إدارة الهلال، بعد زيادة عدد الإصابة بفيروس كورونا لـ 15 حالة، بعد إصابة كل من جوميز، البليهي، والمفرج، إضافة إلى حالات أخرى في الجهازين الإداري والطبي.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط ويحتاج إلى نقطة واحدة من مباراتين للحاق بالأهلي والنصر في ثمن نهائي البطولة القارية.