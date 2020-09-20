مدرب حراس الأهلي: سعيد باحترافيتهم.. وهذه نصيحتي لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبدى يانكون ميشيل، مدرب حراس الأهلي، سعادته بتحقيق بطولة الدوري رسميًّا، مؤكدا على احترافية لاعبي الفريق الأحمر.

وقال يانكون، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" بعد مباراة مصر المقاصة: "التتويج بالدوري وإضافة بطولة جديدة في مشواري التدريبي مع الأهلي أمر يسعدني للغاية، ويدفعني إلى بذل مزيد من الجهد".

وأضاف: "منذ بداية الموسم كان هدفنا الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، إنها فقط الخطوة الأولى".

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وتابع: "الطريق للتميز هو الأساس، وعلينا العمل والاستماع والتحسن كليا، خاصةً أن كرة القدم رياضة صعبة، تظهر في مباراة بمستوى أعلى وفي أخرى بمستوى أقل، وعليك أن تركز دائما في كل شيء داخل وخارج الملعب".

وواصل: "أشكر حراس الأهلي على التزامهم وإخلاصهم في التدريبات طوال هذا الموسم، حيث كانوا جميعًا عند حسن الظن دائمًا وسعيد باحترافيتهم".

ووجه يانكون نصيحته لحراس الأهلي قائلا: "أطلب منهم أن يكونوا محترفين قبل التدريب وفي التدريب وبعد التدريب، وأن يصبوا كامل تركيزهم فيما يفعلون، وهنا في الأهلي الحراس يؤدون ذلك بشكل رائع ولديهم احترافية في العمل".

وأتم مدرب حرس الأهلي قائلا: "أشكر جماهير الأهلي، لدينا مشجعون رائعون، وأهنئهم على لقب الدوري".