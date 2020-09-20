ربيعة: الفوز بأفريقيا أهم.. والموسم لم ينته أمام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد رامي ربيعة، لاعب الأهلي، أن الفوز بلقب الدوري وحسم البطولة قبل انتهاء المسابقة خطوة جيدة قبل استئناف مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.
وحسم الأهلي لقب الدوري، مساء أمس الجمعة، بعد خسارة الزمالك على يد أسوان بهدف دون رد.
وقال ربيعة في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي:" الدوري بطولة مهمة قبل افريقيا، ونبارك لجماهير الأهلي تحقيق هذا اللقب، بعد مجهود عام كامل".
وأوضح مدافع الأهلي، أن الدوري هو البطولة المفضلة للفريق ولجماهير الأهلي، لكن تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا أهم.
وأشار إلى أن لموسم لم ينته لفريق الأهلي فلا يزال أمامه بطولتي الكأس ودوري أبطال أفريقيا، ويسعى لتحقيقهما.
وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام المقاصة بدون أهداف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري.
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