محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
حقق الأهلي رقما سلبيا بعد تعادله السلبي مع مصر المقاصة على ملعب استاد القاهرة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري المصري الممتاز.
ذلك التعادل لم يغير شيئا من واقع تتويج الأهلي ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه بشكل رسمي، لكن كان هناك رقم سلبي للأحمر لم يتحقق منذ 1738 يوما.
وفشل الأهلي في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، حيث لم يتمكن من هز شباك الاتحاد السكندري في المباراة الماضية، التي انتهت بالتعادل السلبي أيضا.
وبات تلك المرة هي الأولى التي يفشل خلالها الأهلي في تسجيل أي هدف في مباراتين متتاليتين بمسابقة الدوري المصري الممتاز، منذ شهر ديسمبر عام 2015.
وكان الأهلي خسر من المقاصة بنتيجة (1-0) يوم 5 نوفمبر 2015، ثم توقفت المسابقة قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة من سموحة (3-0) يوم 17 ديسمبر 2015.
يُذكر أن البرتغالي جوزيه بيسيرو كان المدير للأهلي في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الوقت لم يفشل المارد الأحمر في التسجيل خلال مباراتين على التوالي بالدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم سلبي للأهلي لم يتحقق منذ 1738 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.