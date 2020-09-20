رقم سلبي للأهلي لم يتحقق منذ 1738 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق الأهلي رقما سلبيا بعد تعادله السلبي مع مصر المقاصة على ملعب استاد القاهرة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري المصري الممتاز.

ذلك التعادل لم يغير شيئا من واقع تتويج الأهلي ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه بشكل رسمي، لكن كان هناك رقم سلبي للأحمر لم يتحقق منذ 1738 يوما.

وفشل الأهلي في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، حيث لم يتمكن من هز شباك الاتحاد السكندري في المباراة الماضية، التي انتهت بالتعادل السلبي أيضا.

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وبات تلك المرة هي الأولى التي يفشل خلالها الأهلي في تسجيل أي هدف في مباراتين متتاليتين بمسابقة الدوري المصري الممتاز، منذ شهر ديسمبر عام 2015.

وكان الأهلي خسر من المقاصة بنتيجة (1-0) يوم 5 نوفمبر 2015، ثم توقفت المسابقة قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة من سموحة (3-0) يوم 17 ديسمبر 2015.

يُذكر أن البرتغالي جوزيه بيسيرو كان المدير للأهلي في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الوقت لم يفشل المارد الأحمر في التسجيل خلال مباراتين على التوالي بالدوري.