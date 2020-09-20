نجم الأهلي السابق يوضح رأيه في التعاقد مع يوسف بلايلي

توقع أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أن يتسبب يوسف البلايلي في مشاكل داخل الفريق إذا جاء.

وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لجنة التسويق داخل الأهلي لا ترى أن هناك أفضل من مروان محسن، لأنه هو ومصطفى محمد أفضل مهاجمين داخل مصر، ومهاجم الزمالك مستقبل للمنتخب، لكن على مستوى العام ليس هناك

أسماء كثيرة بعكس أجيال الفراعنة 2006 و2008 و2010".

وأكمل: "يوسف البلايلي لاعب كبير جدا ومؤثر وهداف لكنه سيتسبب في مشاكل داخل الفريق، لأنه قادم ليشارك كأساسي وله قيمته، لكن هناك 3 لاعبين في مركزه".

وأتم : "هل سيقدر المدير الفني في وجوده بالتعامل مع كل هؤلاء النجوم والسيطرة عليها؟".

كما أكد أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، أنه ينصح فايلر بتطبيق المداورة في مباريات الفريق المقبلة بالدوري. وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "انصح فايلر بعدم ابعاد القوام الأساسي لتشكيل الفريق والاعتماد على 7 أو 8 منهم ف المباريات المقبلة مع تطبيق المداورة". وأكمل: "لكني ألوم عليه الاعتماد على 14 أو 15 لاعب فقط، لأنه سيواجه إصابات ويجب ان يهيئ الغائبين عن الملعب، ومن المهم مشاركة البدلاء أمام إف سي مصر".