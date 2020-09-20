أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق لم يعتذر.
وأوضح في تصريحات عبر قناة الزمالك أن جروس طلبالتوقيع لمدة شهرين فقط والحصول على كافة مستحقاته القديمة.
وواصل :"نرغب أن يكون العقد لمدة موسم لكنه رفض لذلكصرفنا النظر عنه وهو لا يعاني من أي مرض في عينه".
وأضاف :"نفاضل حاليا بين مدرب كبير ومطلب جماهيري وهو يقوم بالتواصل مع مساعديه وحال تعثر الاتفاق معه هناك مدرب آخر أنهينا الاتفاق معه".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لمدرب الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.