مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لمدرب الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق لم يعتذر. وأوضح في تصريحات عبر قناة الزمالك أن جروس طلب التوقيع لمدة شهرين فقط والحصول على كافة مستحقاته القديمة. التوقيع لمدة شهرين فقط والحصول على كافة مستحقاته القديمة. وواصل :"نرغب أن يكون العقد لمدة موسم لكنه رفض لذلك صرفنا النظر عنه وهو لا يعاني من أي مرض في عينه". صرفنا النظر عنه وهو لا يعاني من أي مرض في عينه". وأضاف :"نفاضل حاليا بين مدرب كبير ومطلب جماهيري وهو يقوم بالتواصل مع مساعديه وحال تعثر الاتفاق معه هناك مدرب آخر أنهينا الاتفاق معه".

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