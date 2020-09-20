عصام الحضري: محمد الشناوي يقدم موسم استثنائي مع الأهلي

أشاد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبروان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الشناوي يقدم موسم استثنائي مع الأهلي وهو الأفضل في تاريخه وهو بيفكرني في نفسي بأداءه في الموسم الحالي".
وتابع: "ربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة ولكن هو يقدم موسم استثنائي له".
تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطني.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبروان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوي كحارس اساسي بسبب تألقه اللافت في الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل".
وأوضح: "أبو جبل يقدم مستوى قوي وينافس الشناوي ولكن أبو جبل حظه أقل من الشناوي وخاصة في الفترة الأخيرة".
وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، شدد: "أنا بحب جنش وهو حارس جيد ولكن هو الان خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".
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