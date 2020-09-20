باسم مرسي يكشف حقيقة عودته للزمالك

كشف باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن حقيقة عودته لصفوف نادي الزمالك مرة أخرى.
وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمهالإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تركيزي مع فريق الإنتاج الحربي حالياً وسأقوم بدراسة كل العروض مع وكيلي في نهاية الموسم".
وتابع: "شرف لأي لاعب اللعب في الزمالك ولكن أركز مع الإنتاج الحربي حالياً وحتى نهاية الموسم الجاري".
وأضاف: "تحت أمر المنتخب في أي وقت واجتهد للعودة له مرة أخرى، ومحمود البدري وأحمد يحيي مستواهم كان مفاجئ بالنسبة لي من لاعبي الإنتاج".
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