نجم الأهلي السابق : هذا الرباعي صنع الفارق مع الأهلي

أشاد احمد عادل لاعب الأهلي السابق، برباعي الأحمر وليد سليمان وأجايي وايمن اشرف ومحمد الشناوي.
وقال عادل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:"بطولة الدوري مهمة جدا للأهلي، المباريات الكبيرة تصنع مدير فني جيد.
واشار: وليد سليمان وأجايي وأيمن أشرف والشناوي كانو من العواملالمؤثرة في الفريق.
واردف: يجب أن نشعر بالقلق من اداء الأهلي، يجب أن يكون التركيز بالمباريات الصغيرة مثل الكبيرة من أجل تحقيق الانتصارات باستمرار.
واتم: لا يجب أن يكون هناك اداء متذبذب لأن ذلك ينتقل للجماهير ويجب أن تنال ثقتهم.
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