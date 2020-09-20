عصام الحضري: الدوري البطولة المفضلة للأهلي ويجب غلق الاحتفالات للتتويج بإفريقيا

هنأ عصام الحضري، حارس مرمى منتخب

مصر والأهلي والزمالك سابقا، النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال42 في تاريخه.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الدوري البطولة المفضلة للأهلي وكنا نحتفل أمس بفوز النادي الأهلي

بالدوري وهي البطولة المفضلة للأهلي".

وتابع: "الأهلي خارج مستواه الفني ويجب إعادة الحسابات ولكن متأكد أن الأهلي قادر على استعادة مستواه قبل البطولة الأفريقية ويجب أن يوقفوا الاحتفالات للفوز بافريقيا وتركيزهم الكامل في البطولة".

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كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب

مصر والأهلي والزمالك سابقا، موقفه من خوض تجربة تولى منصب مدرب الحراس في الفترة المقبلة.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقيت عدة عروض ولكن أرفض الكشف عنها. احترم جميعها".

وأضاف: "رغم تلقي تلك العروض ولكن لن أقبل الا بالعمل غير في منتخب مصر أو أحد الفرق الكبيرة داخل مصر أو خارجها".