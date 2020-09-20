عصام الحضري: الدوري البطولة المفضلة للأهلي ويجب غلق الاحتفالات للتتويج بإفريقيا

هنأ عصام الحضري، حارس مرمى منتخبمصر والأهلي والزمالك سابقا، النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال42 في تاريخه.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الدوري البطولة المفضلة للأهلي وكنا نحتفل أمس بفوز النادي الأهليبالدوري وهي البطولة المفضلة للأهلي".
وتابع: "الأهلي خارج مستواه الفني ويجب إعادة الحسابات ولكن متأكد أن الأهلي قادر على استعادة مستواه قبل البطولة الأفريقية ويجب أن يوقفوا الاحتفالات للفوز بافريقيا وتركيزهم الكامل في البطولة".
كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخبمصر والأهلي والزمالك سابقا، موقفه من خوض تجربة تولى منصب مدرب الحراس في الفترة المقبلة.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تلقيت عدة عروض ولكن أرفض الكشف عنها. احترم جميعها".
وأضاف: "رغم تلقي تلك العروض ولكن لن أقبل الا بالعمل غير في منتخب مصر أو أحد الفرق الكبيرة داخل مصر أو خارجها".
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