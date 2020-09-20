أبدى محمد هاني لاعب النادي الأهلي سعادته عقب تتويج القلعة الحمراء ببطولة الدوري رقم 42.
وقال هاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "منذ بداية صعوديللفريق الأول وانا اعتدت على التتويج بلقب الدوري، تربيت على المنافسة ودائما تحت ضغط، وتعودنا على تحمل مثل هذه الاجواء".
واردف: تعودنا ان نكون دائماعند حسن ظن الجمهور سواء في مباراة ودية او رسمية، هم دائما "يغيرون" على القميص الاحمر وتعودنا دائما ان نكون رقم واحد. وعن المنافسة داخل الملعب قال: كل المراكز بها منافسة.
واتم كلماته: تركيزنا حاليا في بطولة افريقيا، نريد تحقيق اللقب، "مش هنفرط فيه"
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هاني: تعودنا في الأهلي على التتويج.. ولن نتنازل عن لقب افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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