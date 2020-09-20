بسيوني حكما للقاء الإنتاج والجونة .. وسلامة لمواجهة المقاولون والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج حكام مباراتي اليوم الأحد في الجولة ال٢٨ للدوري الممتاز. وجاءت الاختيارات على النحو التالي: الإنتاج الحربي والجونة: محمود بسيوني حكم ساحة احمد ساهر وشريف التباع مساعدين إبراهيم شاهين حكم رابع محمود دسوقي حكم فيديو احمد جمال مساعد حكم فيديو مساعد حكم فيديو المقاولون والاتحاد السكندري: محمد سلامة حكم ساحة تامر رشاد ومحمد صلاح مساعدين أحمد ابراهيم حكم رابع محمد عباس قابيل حكم فيديو محمد التابعي مساعد حكم فيديو

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