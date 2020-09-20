طبيب الإسماعيلي : باهر المحمدي أجرى جراحة في الغضروف بعد استعجاله في المشاركة

كشف أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي، حقيقة تجدد إصابة باهر المحمدي، قائد ومدافع نادي الدراويش، وإصابته بقطع في غضروف الركبة.

وأكد أكرم عبدالعزيز في تصريحات خاصة

عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" انفراد البرنامج قائلا : "بالفعل باهر المحمدي يعاني من قطع في غضروف الركبة وخضع للجراحة".

وتابع: "باهر استعجل في المشاركة ولكن كان لديه روح لمساندة ودعم زملائه وخدمة الفريق بقدراته ومشاركاته".

وأضاف: "باهر المحمدي يخضع لفحوصات طبية وهو لن تقل فترة غيابه عن 3 شهور".