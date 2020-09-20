طبيب الإسماعيلي : باهر المحمدي أجرى جراحة في الغضروف بعد استعجاله في المشاركة

كشف أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي، حقيقة تجدد إصابة باهر المحمدي، قائد ومدافع نادي الدراويش، وإصابته بقطع في غضروف الركبة.
وأكد أكرم عبدالعزيز في تصريحات خاصةعبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" انفراد البرنامج قائلا : "بالفعل باهر المحمدي يعاني من قطع في غضروف الركبة وخضع للجراحة".
وتابع: "باهر استعجل في المشاركة ولكن كان لديه روح لمساندة ودعم زملائه وخدمة الفريق بقدراته ومشاركاته".
وأضاف: "باهر المحمدي يخضع لفحوصات طبية وهو لن تقل فترة غيابه عن 3 شهور".
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الإسماعيلي : باهر المحمدي أجرى جراحة في الغضروف بعد استعجاله في المشاركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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