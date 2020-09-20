سيلتا فيغو يحقق انتصارا ثمينًا على فالنسيا وفياريال يقلب الطاولة على إيبار

ارتدى المخضرم ياجو أسباس ثوب الإجادة، وقاد فريقه سيلتا فيجو لانتصاره الأول في الليجا، هذا الموسم، بهدفيه في شباك فالنسيا، اليوم السبت، على ملعب (بالايدوس)، في إطار الجولة الثانية من المسابقة.



وضع أسباس سيلتا في المقدمة، بحلول الدقيقة 13، قبل أن يدرك فالنسيا التعادل، في أولى دقائق الشوط الثاني، بتوقيع "صديق الأمس" المهاجم الأوروجوائي ماكسي جوميز.



لكن في الدقيقة 57، واصل أسباس خطف الأنظار من الجميع، بالهدف الثاني له ولسيلتا.



ورفع الفريق الجاليثي رصيده إلى 4 نقاط، يحتل بها المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف فياريال مؤقتا.



وذلك لحين اكتمال مباريات الثلاثي الكبير، ريال مدريد، حامل اللقب، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، حيث تأجلت مواجهاتهم في البداية.



بينما على الجانب الآخر، سقط "الخفافيش" في فخ الخسارة الأولى هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية برباعية في شباك ليفانتي، يأتي بها في المركز الرابع.



وفي مباراة أخرى حقق خيتافي فوزًا صعبًا على حساب ضيفه أوساسونا (1-0) اليوم السبت، في ظهوره الأول في الموسم الجديد في الليجا، على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، في إطار الجولة ذاتها.



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يُدين الفريق المدريدي، بالفضل في هذا الانتصار لنجمه ومهاجمه خايمي ماتا صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة (54). وبهذا يحصد خيتافي أول 3 نقاط في مسيرته في الليجا ليحتل المركز الخامس مؤقتا.



بينما ذاق أوساسونا خسارته الأول في الموسم بعد الفوز في الجولة الماضية بثنائية على الصاعد حديثا قادش، ليحتل المركز الرابع مؤقتا بثلاث نقاط.



إلى ذلك وفي مواجهة أخرى حقق فياريال فوزه الأول هذا الموسم عقب تغلبه على ضيفه إيبار بهدفين لهدف، وبهذا عوض فياريال تعثره أمام هويسكا في الجولة الافتتاحية، ورفع رصيده للنقطة الرابعة بالمركز الأول مؤقتا، فيما تكبد إيبار هزيمته الأولى وبقي في المركز الحادي عشر بنقطة واحدة.

المصدر: وكالات