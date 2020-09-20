دورتموند يحقق فوزاً كبيراً على مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة 

ضرب بوروسيا دورتموند بقوة وانتصر على بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة السبت في المرحلة الاولى من الدوري الألماني لكرة القدم.



على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" وأمام 10 ألاف متفرج للمرّة الأولى منذ آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كشر بوروسيا دورتموند عن أنيابه مبكراً عندما أكرم وفادة ضيفه وجاره بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة كان أبطالها نجومه الواعدون النروجي إرلينغ هالاند مسجل ثنائية (54 من ركلة جزاء و77)، والأميركي جيوفاني رينا مفتتح التسجيل (35) وصائد ركلة الجزاء، والانكليزي جود بيلينغهام صانع الهدف الأول، ومواطنه جايدون سانشو صانع الهدف الثالث.



وبعدما وجه بايرن ميونيخ حامل اللقب رسالة شديدة اللهجة الى منافسيه عندما ألحق خسارة تاريخية بضيفه شالكه 8-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة، لم يتأخر رجال المدرب السويسري لوسيان فافر في التأكيد على استعدادهم التام للمنافسة على اللقب.



ومنح رينا التقدم لبوروسيا دورتموند عندما استغل تمريرة من بيلينغهام داخل المنطقة فسددها بيمناه داخل المرمى (35).



وحصل رينا على ركلة جزاء إثر عرقلته من المدافع الدولي الجزائري رامي بنسبعيني داخل المنطقة لم يحتسبها الحكم فيليكس بريخ في الوهلة الأولى قبل أن يتأكد منها بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" فانبرى لها هالاند، بعدما تركها له سانشو، بنجاح على يمين الحارس السويسري يان سومر معززاً تقدم فريقه ومفتتحاً غلته التهديفية هذا الموسم (54).



وعزز هالاند تقدم بوروسيا دورتموند بالهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما انطلق سانشو بهجمة مرتدة من مشارف منطقة جزاء فريقه إثر ركلة ركنية للضيوف وهيأها للنروجي خلف الدفاع داخل المنطقة فسددها قوية بيسراه داخل المرمى (77).



باقي المواجهات

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أفسد فرايبورغ عودة شتوتغارت إلى البوندسليغا عندما تغلب عليه 3-2.

واستهل فيردر بريمن الذي نجا الموسم الماضي من الهبوط موسمه الجديد بخسارة قاسية أمام ضيفه هرتا برلين 1-4.

وعاد هوفنهايم بفوز ثمين من أرض مضيفه كولن 3-2 بفضل هاتريك لمهاجمه الدولي الكرواتي أندري كراماريتش.

وتمكن أوغسبورغ من الفوز خارج أرضه على مضيفه أونيون برلين 3-1.

وكاد أرمينيا بيليفيلد يدشن عودته إلى دوري الأضواء بفوز ثمين على مضيفه إينتراخت فرانكفورت، لكنه سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: فرانس برس