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رياضة | تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل المتوقع لمواجهة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الأحد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة للمباراة كالتالي:

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حراسة المرمي: كيبا.

خط الدفاع: روديجير، الونسو، جيمس، كريتنسين.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، تامي ابرهام.

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