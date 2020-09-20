رياضة | مدرب الترجي يتحدث عن المواجهة المصيرية أمام الصفاقسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الترجي يتحدث عن المواجهة المصيرية أمام الصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدرب المساعد للترجي التونسي مجدي تراوي اليوم السبت إن الفريق سيعمل على شل نقاط قوة الصفاقسي والإطاحة به من أجل الفوز بكأس السوبر التونسي في المباراة المقررة غدا الأحد على ملعب حمادي العقربي برادس في العاصمة.

وقال تراوي في المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة "النهائي سيلعب على مباراة واحدة واللقب مهم بالنسبة لنا. وهو يأتي بعد سلسلة من المباريات المتتالية، كل يومين أو ثلاثة، لذلك تحضيراتنا مع اللاعبين تركز على العامل الذهني".

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وتابع المدرب "سنعمل على الفوز وإضافة لقب جديد الى خزائن الترجي. لدينا شكوك في إصابة لاعب او اثنين ولكن باقي اللاعبين هم على ذمة المدرب".

وعن قوة المنافس أوضح تراوي "شاهدنا الصفاقسي ودرسنا نقاط قوته وضعفه وسنلعب أيضا على نقاط قوتنا والأهم أن نكون في أتم الجاهزية حتى يتسنى لنا الفوز بالكأس".

ويلتقي الترجي بصفته حامل لقب الدوري فريق الصفاقسي حامل لقب الكأس في السوبر الخاص بالموسم الكروي 2018 / 2019.