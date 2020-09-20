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رياضة | الأهلي راحة 24 ساعة بعد التعادل مع المقاصة

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي راحة 24 ساعة بعد التعادل مع المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد خوض لقاء مصر المقاصة، الذي أقيم مساء اليوم في الأسبوع رقم 28 في الدوري.

وتقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الإثنين، استعدادًا لخوض مباراة نادي مصر يوم الأربعاء القادم على استاد الكلية الحربية.

وكان الفريق الأحمر قد نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة رقم ٤٢ قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.

جدول ترتيب بعد تعادل الأهلي ومصر المقاصة:-

1- الأهلي 73 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة.
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- المقاصة 37 نقطة.
6- الاتحاد السكندري 36 نقطة.
7- سموحة 36 نقطة
8- إنبي35 نقطة.
9- أسوان 34 نقطة.
10- الإسماعيلي 31 نقطة.
11- طلائع الجيش 30 نقطة.
12- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
13- المصري 29 نقطة.
14- حرس الحدود 29 نقطة
15- الجونة 28 نقطة.
16- وادي دجلة 27 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- نادي طنطا 18 نقطة.

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