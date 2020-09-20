رياضة | الأهلي راحة 24 ساعة بعد التعادل مع المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي راحة 24 ساعة بعد التعادل مع المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد خوض لقاء مصر المقاصة، الذي أقيم مساء اليوم في الأسبوع رقم 28 في الدوري.
وتقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الإثنين، استعدادًا لخوض مباراة نادي مصر يوم الأربعاء القادم على استاد الكلية الحربية.
وكان الفريق الأحمر قد نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة رقم ٤٢ قبل نهاية المسابقة بسبع جولات.
1- الأهلي 73 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة.
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- المقاصة 37 نقطة.
6- الاتحاد السكندري 36 نقطة.
7- سموحة 36 نقطة
8- إنبي35 نقطة.
9- أسوان 34 نقطة.
10- الإسماعيلي 31 نقطة.
11- طلائع الجيش 30 نقطة.
12- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
13- المصري 29 نقطة.
14- حرس الحدود 29 نقطة
15- الجونة 28 نقطة.
16- وادي دجلة 27 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- نادي طنطا 18 نقطة.