رياضة | عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي!

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبدالملك: فايلر سيرحل عن الأهلي! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ‏السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قد بدأ ‏في التلميح للرحيل عن النادي الأحمر.‏

وواصل خلال تصريحات له عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" فايلر بدأ يمهد من خلال تصريحاته ‏الرحيل عن الأهلي مع نهاية الموسم".‏

وعن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قال:"هو لديه الحرية الكاملة في ‏اختيار مستقبله والنادي الأنسب له".‏

وحول ازالة صورة رمضان من احتفالية الأهلي بالدوري قال:"هذا أمر ‏يخص إدارة النادي الأحمر وهي صاحبة القرار في ذلك"‏