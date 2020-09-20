رياضة | أول تعليق من الشناوي بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الشناوي بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب فوز فريقه بلقب الدوري المصري للموسم 2019-2020.

وقال الشناوي في تصريحات عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على اللقب وأشكر الجميع داخل الفريق كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية ونجحوا في التتويج باللقب قبل فترة كبيرة من نهاية البطولة".

وزاد :"نفرح اليوم وسنأخذ المباريات المقبلة في الدوري أن تكون خير إعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

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وواصل :"نبدأ في التفكير من الغد في الفترة المقبلة وهذه هي سمة النادي الأهلي، والجهاز الفني سيبدأ في الاستعداد بشكل جيد لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

وأوضح :"مستعدون لأي قرار من قبل "كاف" ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة".

وأشار :"مدرب الحراس يقدم عمل رائع معنا كحراس وأي حارس يتواجد نقوم بمساندته وإن شاء الله يحالفنا التوفيق".

وأتم حديثه :"رسالتي لمؤمن زكريا نحن في انتظارك وتعود لنا بالسلامة وأنت كنت عنصر هام في الفريق وكنت تمنحنا القوة وتعود لنا بالسلامة إن شاء الله".