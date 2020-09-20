الامارات | البطائح وخورفكان.. من يحسم الخطوة الأولى في نهائي الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح وخورفكان.. من يحسم الخطوة الأولى في نهائي الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريقا البطائح وخورفكان عند الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم في قاعة نادي البطائح بالشارقة مباراة ذهاب المباراة النهائية لدوري كرة قدم الصالات.

وستكون المباراة أول نهائي يجمع مدربين مواطنين، وستقام من دون جمهور لتكون أول مباراة نهائية في تاريخ الرياضة الإماراتية تقام من دون جمهور.

وكان فريق البطائح قد تصدر الترتيب العام للمرحلة الأولى من المنافسات محققاً 12 فوزاً وتعادلين، وتعرض لخسارتين كانت إحداهما أمام خورفكان في المركز الاول، بينما فاز خورفكان في خمس مباريات وتعادل في سبع، وخسر أربع مباريات.

بالمقابل فاز البطائح على منافسه خورفكان في ثلاث منافسات في الموسم الحالي خلال بطولتي كأس الاتحاد وكأس الإمارات والدوري، مقابل فوز واحد لخورفكان.

الهولي: واظبنـا على التدريب

أكد المدير الفني للبطائح عدنان محمد الهولي، أن فريقه يدخل المباراة بطموح تحقيق الفوز تمهيداً لتكراره في مباراة الإياب ونيل رابع كأس في الموسم الحالي بعد الفوز ببطولة خورفكان الدولية وكأس الاتحاد وكأس الإمارات. ويبحث خورفكان عن فوز يجدد طموحه بإحراز أول كأس له منذ عام 2015 الذي شهد نيله آخر بطولة.

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وأوضح الهولي لـ«الإمارات اليوم»: «ستكون مباراة صعبة بجميع المقاييس كونها مباراة نهائية، يتفوق فيها خورفكان علينا كونه خاض مباراتين رسميتين بينما ستكون هذه المباراة الأولى لنا منذ تعليق الأنشطة الرياضية منتصف مارس الماضي».

وكشف أن فريقه خاض أربع مباريات ودية مع مليحة والحمرية واتحاد كلباء والنصر، وأنه كان مواظباً على تدريب لاعبيه عن بعد باستخدام الفيديو والرسائل الصوتية خلال فترة الجلوس في البيت للحفاظ على القدر المتاح من اللياقة البدنية والمهارات، معبراً عن سعادته بإبقاء لاعبيه في المستوى الذهني المطلوب لخوض المباريات القوية، مقدماً الشكر لمجلس إدارة النادي لكل أنواع الدعم المادي والمعنوي واللوجستي، وتوفير كل ما يلزم لتطوير قدرة الفريق الفنية وسد احتياجاته.

الحمادي: لن نرفع الراية

محمد عبدالله الحمادي. من المصدر

وصف مدرب خورفكان أنور محمد عبدالله الحمادي المباراة بأنها ستكون قوية وأن النتيجة لن تحسم بسهولة، وأن فريقه جاهز وسيكون على قدر المسؤولية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لن يحسم البطل في هذه المباراة وقد نلعب معاً ثلاث مباريات، لذلك وضعنا في حساباتنا ان نوزع الجهد البدني والفني والذهني على ثلاث مباريات، وأتوقع أن تكون مباراة اليوم قوية».

وبخصوص تعرض خورفكان للخسارة أمام البطائح في ثلاث مباريات سابقة جمعت الفريقين في الموسم الحالي مقابل فوز واحد قال الحمادي: «وضعنا في بالنا قوة الفريق المنافس واستعددنا لنكون نداً له، والخسارات السابقة أصبحت من الماضي، ولن نرفع الراية البيضاء امام البطائح بل سنجتهد من أجل تحقيق الفوز».

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