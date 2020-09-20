الامارات | 6 فرق تبحث عن 7 لاعبين أجانب قبل 16 يوماً من انتهاء القيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فرق تبحث عن 7 لاعبين أجانب قبل 16 يوماً من انتهاء القيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل ستة فرق، هي: الجزيرة، والنصر، والوصل، وعجمان، والفجيرة وحتا، البحث عن سبعة لاعبين أجانب، لاستكمال قوائمها استعداداً للموسم المقبل، قبل انتهاء فترة القيد الصيفي في السادس من أكتوبر المقبل.

وكانت فرق دوري الخليج العربي قد أبرمت عدداً من الصفقات مع لاعبين أجانب، فيما غابت الصفقة السوبر حتى الآن، واعتمدت فرق أخرى على التعاقد مع لاعبين أجانب من فرق داخل الدوري عن طريق البيع أو الإعارة، مثل النصر الذي قرر التعاقد مع لاعب الشارقة والرأس الأخضر، ريان مينديز، وبني ياس الذي حصل على خدمات لاعب الظفرة، البرازيلي جواو بيدرو، عن طريق الإعارة، والشارقة الذي استعاد لاعبه ويلتون سواريز من الوصل.

وأعلن نادي الجزيرة، من قبل، عن إمكانية خوض الموسم المقبل بلاعبين أجنبيين فقط، معتمداً على مجموعة كبيرة من اللاعبين المواطنين، إذا لم يتمكن من العثور على صفقات قوية، في حين يبحث النصر عن لاعب وسط هجومي، وهي الحال التي تنطبق على حتا وعجمان والفجيرة والوصل، والأخير يبحث عن بديل للمهاجم البرازيلي، ويلتون سواريز، الذي عاد إلى فريق الشارقة بناء على تفاوض بين الناديين.

وشهد الموسم الماضي الكثير من الأزمات التي نتجت عن إلغاء الدوري والتعاقدات الجديدة، وظروف السفر بسبب فيروس «كورونا»، ما أجبر الأندية على الاستعانة بوكلاء لاعبين من الخارج لإنهاء صفقاتهم مع لاعبين مميزين، إضافة إلى تقليص الميزانيات في بعض الأندية، ما أثر في نوعية اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم استعداداً للموسم المقبل.

من جانبه، أكد وكيل أعمال اللاعبين، حمد الدوسري، أن تأجيل دوري الخليج العربي أربك العديد من الأندية، وأضاف: «لا نعرف ما الوقت الذي ستعود فيه البطولة، إضافة إلى أن تأجيل الدوري مع وجود بطولات قائمة بالفعل حالياً خارج الإمارات، بجانب وجود وقت كافٍ حتى انتهاء فترة القيد الصيفي، جعلا الأندية تصبر في تعاقداتها للبحث عن اللاعب المناسب».

وقال الدوسري لـ الإمارات اليوم»: «هناك بطولات أوروبية وآسيوية تقام حالياً، وقد تكون الأندية على اتفاق مع لاعب يشارك في هذه البطولات، وعقده قارب على الانتهاء مع ناديه لكنه يلعب مباريات رسمية، فلماذا أتعاقد معه مبكراً وأنا لا اعلم متى ستعود بطولة دوري الخليج العربي؟ إضافة إلى أن وجود اللاعب مع فريقه الخارجي يسهم في رفع مستوييه الفني والبدني، إذ إن المباريات القوية التي يخوضها أفضل من وجوده في التدريبات».

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وأضاف: «الأندية الآن تختار بعناية من دون تعجل، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية الخاصة بميزانيات الأندية، هناك بعض التخوف لدى المجالس الرياضية والأندية بسبب تأجيل الدوريـ ما جعل ميزانيات الأندية غير واضحة».

وتابع: «هناك أيضاً سبب مهم، وهو تباين عمل اللجان الفنية، رئيس النادي يريد لاعباً ونائب الرئيس لا يريده، المدرب يريد لاعباً واللجنة الفنية ترفض، ما يعرقل عمل الأندية، وأحياناً كوكيل لاعب أرسل السيرة الذاتية للاعب إلى مدرب، وهو يريده ونائب رئيس النادي أيضاً يريده، لكن رئيس النادي لا يريده ويقول أنا الذي سأتعاقد مع اللاعب الأجنبي». وأوضح: «تأجيل الدوري وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للبطولة جعلا الأندية في حيرة شديدة، وهناك حالة من التردد منتشرة بين الأندية في التعاقد مع اللاعب الأجنبي ودفع راتبه، وقد لا يلعب الدوري، أو يتم تأجيله مرة أخرى، ما قد يجعل الأندية تتردد في حسم بقية الصفقات».

وأشار الدوسري إلى أن نادي الجزيرة قد يعلن عن تعاقده مع لاعب أو اثنين من الأجانب خلال الفترة المقبلة، وهناك تفاوض مع عدد من اللاعبين، لكن قد يكتفي بلاعبيه المواطنين إذا فشل في الوصول إلى لاعب سوبر.

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أكتوبر، موعد انتهاء فترة القيد الصيفي لأندية دوري الخليج العربي.

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