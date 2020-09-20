عصام الحضري: البعض استغل أزمة التسريبات للنيل مني.. ولم أخرج عن النص

شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: البعض استغل أزمة التسريبات للنيل مني.. ولم أخرج عن النص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، على حقيقة تسريبات فيديوهات له مع فتاة واتهامه خلالها بالإساءة لها.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الموضوع واخد أكبر من حجمه وكله عارف الحضري وأخلاقه».
وأضاف: «بحب الناس كلها واحترم الناس كلها وبتحرمها كلها ولو حد عاوز فيديوهات مبقولش لا».
وأوضح: «البعض استغل أزمة التسريبات للنيل مني ولم أخرج عن النص مع الفتاة».
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