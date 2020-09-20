شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: البعض استغل أزمة التسريبات للنيل مني.. ولم أخرج عن النص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، على حقيقة تسريبات فيديوهات له مع فتاة واتهامه خلالها بالإساءة لها. وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الموضوع واخد أكبر من حجمه وكله عارف الحضري وأخلاقه». وأضاف: «بحب الناس كلها واحترم الناس كلها وبتحرمها كلها ولو حد عاوز فيديوهات مبقولش لا». وأوضح: «البعض استغل أزمة التسريبات للنيل مني ولم أخرج عن النص مع الفتاة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري: البعض استغل أزمة التسريبات للنيل مني.. ولم أخرج عن النص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.