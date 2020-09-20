شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: تلقيت عروض كثيرة للتدريب وهدفي منتخب مصر أو فريق كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، موقفه من خوض تجربة تولى منصب مدرب الحراس في الفترة المقبلة.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تلقيت عدة عروض ولكن أرفض الكشف عنها. احترم جميعها».

وأضاف: «رغم تلقي تلك العروض ولكن لن أقبل إلا بالعمل غير في منتخب مصر أو أحد الفرق الكبيرة داخل مصر أو خارجها».