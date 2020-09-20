عصام الحضري: تلقيت عروض كثيرة للتدريب وهدفي منتخب مصر أو فريق كبير

شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: تلقيت عروض كثيرة للتدريب وهدفي منتخب مصر أو فريق كبير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، موقفه من خوض تجربة تولى منصب مدرب الحراس في الفترة المقبلة.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تلقيت عدة عروض ولكن أرفض الكشف عنها. احترم جميعها».
وأضاف: «رغم تلقي تلك العروض ولكن لن أقبل إلا بالعمل غير في منتخب مصر أو أحد الفرق الكبيرة داخل مصر أو خارجها».
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