شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: تم تحريف كلامي مع الفتاة المكسيكية.. وهذا موقفي من مقاضاتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، موقفه من مقاضاة الفتاة المكسيكية بعد تسريبات فيديوهات له مع الفتاة واتهامه خلالها الإساءة لها.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الفتاة بنت فيديو إنجليزي وأنا معرفش إنجليزي وقالتلي عاوز أجي مصر».
وتابع: «الفتاة أوضحت الموقف وصححت ذلك ولن يتم مقاضاة أي شخص والموضوع أبسط من كدة».
وأضاف: «الفتاة قالت أنتوا حرفتوا الموضوع وهي مثل بناتي».
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