شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: تم تحريف كلامي مع الفتاة المكسيكية.. وهذا موقفي من مقاضاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، موقفه من مقاضاة الفتاة المكسيكية بعد تسريبات فيديوهات له مع الفتاة واتهامه خلالها الإساءة لها. وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الفتاة بنت فيديو إنجليزي وأنا معرفش إنجليزي وقالتلي عاوز أجي مصر». وتابع: «الفتاة أوضحت الموقف وصححت ذلك ولن يتم مقاضاة أي شخص والموضوع أبسط من كدة». وأضاف: «الفتاة قالت أنتوا حرفتوا الموضوع وهي مثل بناتي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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