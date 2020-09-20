شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن عن مدرب الزمالك الأجنبي خلال دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعلن مرتضي منصور رئيس نادي للزمالك عن هوية وتفاصيل المدير الفني الجديد للزمالك، خلال الدقائق القليلة المقبلة وذلك عبر مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك. وقال مرتضي منصور في تصريح خاص لت«المصري اليوم» إن الساعات الماضية شهدت تطورات في قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق. وأكد منصور، أنه سيكشف كافة التفاصيل بخصوص فيريرا المدرب المرشح لتدريب للزمالك وباقي المدربين المعروضين خصوصا بعدما غادر باتشيكو وكالديرون. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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