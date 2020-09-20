شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: الدوري بطولة الأهلي المفضلة.. ويجب وقف الاحتفالات للتركيز بإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الدوري البطولة المفضلة للأهلي وكنا نحتفل أمس بفوز النادي الأهلي بالدوري وهي البطولة المفضلة للأهلي".

وتابع: "الأهلي خارج مستواه الفني ويجب إعادة الحسابات ولكن متأكد أن الأهلي قادر على استعادة مستواه قبل البطولة الأفريقية ويجب أن يوقفوا الاحتفالات للفوز بافريقيا وتركيزهم الكامل في البطولة".