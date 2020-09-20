شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك: فيريرا الأنسب لتدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا هو الأنسب لتدريب الفريق الكرة بالنادي الأبيض. وأوضح عبدالملك في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «في حالة المقارنة بين جروس وفيريرا، اختبار الأخير». وبرر اختياره لفيريرا: «هو مدرب كبير ولديه خبيرة كبيرة، وتدربت تحت قيادته، وأراه الأنسب في هذه المرحلة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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