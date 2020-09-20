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عصام الحضري: الشناوي يقدم موسمًا استثنائيًا.. «بيفكرني بنفسي»

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الشناوي يقدم موسم استثنائي مع الأهلي وهو الأفضل في تاريخه وهو بيفكرني في نفسي بأداءه في الموسم الحالي».

وتابع: «ربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة ولكن هو يقدم موسم استثنائي له».

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