عصام الحضري: الشناوي يقدم موسمًا استثنائيًا.. «بيفكرني بنفسي»

شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: الشناوي يقدم موسمًا استثنائيًا.. «بيفكرني بنفسي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا.
وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الشناوي يقدم موسم استثنائي مع الأهلي وهو الأفضل في تاريخه وهو بيفكرني في نفسي بأداءه في الموسم الحالي».
وتابع: «ربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة ولكن هو يقدم موسم استثنائي له».
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