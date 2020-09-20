شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال x وست هام: هدف البديل السوبر يمنح الجانرز فوز غير مقنع بالديربي اللندني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أرسنال نتائجه الجيدة في بداية الموسم الجديد، وحقق فوزه الثاني في ثاني مبارياته بالبريميرليج، والذي تحقق على حساب وست هام يونايتد بنتيجة 2-1.

واحتاج أرسنال إلى هدف قبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق عن طريق البديل إيدي نكيتياه الذي سجل الهدف الثاني وهدف النقاط الثلاثة الغالية جدًا لأصحاب الأرض الذين قدموا مستوى متواضع وكانوا أقرب لخسارة المباراة أمام الضيوف الذين قدموا مستوى مغاير تمامًا لما قدموه في الجولة الأولى ضد نيوكاسل يونايتد.

وتقدم أرسنال مبكرًا بعد 25 دقيقة من بداية المباراة بواسطة الفرنسي أليكساندر لاكازيت الذي أفتتح التسجيل لفريقه للمباراة الثانية على التوالي بعد مباراة فولهام.

وسجل لاكازيت هدفه الخمسين في جميع المسابقات لصالح أرسنال، مسجلًا منهم 36 هدفًا بملعب الإمارات (72% من أهدافه مع أرسنال في معقل الجانرز).

وأصبح لاكازيت هو رابع لاعب فرنسي يصل إلى هذا الحاجز التهديفي بعد تييري هنري (228) وروبرت بيريس (84) وأوليفييه جيرو (105).

وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك الجناح المهاجم الإنجليزي ميكيل أنطونيو التعادل للضيوف، مُسجلًا هدفه الأول في الدوري هذا الموسم (وهدف وست هام الأول كذلك في الدوري هذا الموسم)، لينجح في التسجيل في أخر 4 مباريات له مع وست هام خارج قواعد الفريق في البريميرليج في سلسلة لم يحققها لاعب آخر من وست هام منذ عام 2001، عن طريق المهاجم المالي فريدريك كانوتيه.

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وقبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق، سجل البديل إيدي نكيتياه هدف أرسنال الثاني وهدف النقاط الثلاث، ليضمن الجانرز الفوز رقم 32 ضد وست هام في عهد البريميرليج، وهو ثاني أكثر فريق انتصر عليه الجانرز خلال عهد المسابقة بعد إيفرتون (34)، في حين تلقى وست هام خسارته رقم 32 من أرسنال في سجل هزائم لم يتعرض له النادي من أي فريق آخر خلال عهد المسابقة.